Зима близко: сельские жители "засели" в интернете

Любимое развлечение в селах и деревнях – онлайн-игры в соцсетях. Этому досугу абоненты ежедневно посвящают минимум час времени. Так мобильный интернет помогает сельским жителям Урала бороться с осенней хандрой, которая обычно наступает после садово-огородных работ.

"Интересно, что с начала осени абоненты маленьких населенных пунктов скачали в сети "МегаФона" в 5 раз больше данных, чем жители мегаполисов. Социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" – интернет-фавориты у сельчан. Самыми востребованными темами стали юмор, здоровье и новости о событиях в стране, а пик активности пришелся на вечерние часы: с 20:00 до 21:00", – рассказал технический директор "МегаФона" на Урале Антон Щербаков.

Самые качающие абоненты находятся в небольших уральских сёлах с населением не более 1 000 человек. Здесь один пользователь интернета в среднем ежедневно качает объём трафика, сравнимый с просмотром 10 фильмов в HD-качестве.

ТОП самых качающих уральских поселений:

1. Деревня Сёла Пермского края – здесь проживают самые "продвинутые" интернет-сёрферы, потребляющие ежедневно по 28 ГБ.

2. Поселок Горбуновский Челябинской областии пос. Кордяга Кировской области – абоненты в этих посёлках качают в день по 18 ГБ.

3. Село Озерное Тюменской области и село Каркалай Республики Удмуртия – жители качают по 17 ГБ в день.

По оценке оператора, каждый четвертый абонент на Урале является активным интернет-сёрфером – он ежедневно проводит в сети не менее двух часов и открывает различные web-приложения до ста раз за сутки. При этом интернет-пользователи успевают разговаривать по телефону в среднем по 20 минут в день.

Самые частые интернет-запросы сельчан связаны с медицинской тематикой – получить онлайн-консультацию врача, почитать справочную информацию о лекарствах или записаться на прием к специалисту.