Тюменцы оценят вклад города в Великой Отечественной войне

На портале "Я решаю!" стартует опрос, в котором будут определять отношение жителей Тюмени к инициативе общественных организаций о присвоении Тюмени титула "Город трудовой доблести и славы". Голосование будет проходить с 12 ноября по 12 декабря.

В Тюмени в годы войны не было блокады, сражений, бомбежек. Но и здесь шли настоящие бои за жизнь: врачи спасали солдат, женщины и дети пекли хлеб для фронта и тыла. В городе безостановочно работали оборонные заводы, эвакуированные из других регионов. Горожане осваивали новые технологии, чтобы обеспечить выпуск торпедных катеров, минометов и мин, артиллерийских снарядов, планеров, электрооборудования для танков и автомобилей, мотоциклов, медикаментов, обуви и обмундирования. На фронт с тюменского вокзала регулярно уходили эшелоны с боеприпасами, военной техникой, продовольствием, теплыми вещами.

У каждой тюменской семьи есть свои герои, лишь некоторые из них вернулись, на многих пришли черные треугольники, а кто-то до сих пор числится пропавшим без вести. Вернуть родственникам историю их героев ежегодно стремятся поисковые отряды. Ребята проводят каникулы, разрывая старые окопы, сметая кисточками песок с костей героев Великой Отечественной и их большое счастье - каждый найденный смертный медальон бойцов Красной Армии.

Оставить свой голос можно на портале администрации города "Я решаю!". Если жители поддержат инициативу о присвоении Тюмени титула "Город трудовой доблести и славы", то ее внесут на рассмотрение Общественной палаты города. Окончательное решение о присвоении звания примет Международный организационный комитет по присвоению почетного международного звания "Город трудовой доблести и славы", пишет ИА "Тюменская линия".

