В Тюмени обсудили возможности креативных индустрий в Сибири

10 и 11 ноября в Тюмени проходит международная конференция Calvert Forum Siberia, где поднимаются вопросы развития креативных индустрий в регионе. В рамках проекта в МТЦ "Космос" прошло несколько тематических сессий, на одной из них местные и приглашенные эксперты поговорили о том, какой может быть креативная среда вне столиц и какими путями ее можно выстраивать.

Что понимать под креативными индустриями?

В мировом сообществе понятие "креативные индустрии" мыслится как что-то едва ли не всеохватное, если речь заходит о творчестве и культуре. Сюда причисляют искусство, медиа и коммуникации, цифровые технологии, дизайн. Однако входящие в эти области более мелкие сферы варьируются от страны к стране. Все сходятся на том, что к креативным индустриям относятся аудио- и видеотехнологии, визуальные искусства и музыка. В Великобритании, Германии и Сингапуре сюда включают дизайн и рекламу. Если добавить в этот ряд Францию, то в список попадает архитектура. В Испании к креативным индустриям причисляют библиотеки.

Одна их принципиальных черт креативных отраслей — это способность авторов проектов извлекать прибыль из своей интеллектуальной и творческой деятельности, будь то организация выставок, разработка приложений или изготовление штучных товаров из дерева. В передовых странах креативные индустрии — важный сегмент экономического сектора. Там, где над этим работают давно и вплотную, в доле ВВП они занимают 8–12%. По словам выступившего на открытии форума председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, в России этот показатель составляет около 2%.

Директор по коммуникациям тюменского регионального проекта "Моя территория" Юлия Каргаполова отметила, что не только непричастные к предпринимательству жители Тюмени, но и сами собственники бизнеса еще не до конца разбираются в том, что такое креативные индустрии.

"Говорить у нас о креативной индустрии, креативной экономике, креативном классе пока не очень просто. Мы проводили анкетирование, где человеку предлагалось отнести себя к одному из направлений креативных индустрий, и многие не смогли самоидентифицироваться. Обычно рассуждают так: я делаю творческий проект, но не знаю, что это: мода или не мода, я просто придумал и делаю".

По словам Юлии, если два года назад попытку начать публичный разговор о креативных индустриях в регионе встретили с непониманием, то сейчас удалось сделать определенные шаги: в Тюмени проходит летний "КИТ-пикник" по направлениям арт, медиа, дизайн и мода, появился фестиваль "Морфология улиц" по развитию стрит-арта, создали арт-пространство "Медиаполис", где ребят учат работать с контентом.

Спикер из Новосибирска, PR-директор сервиса 2GIS Артём Кудзев, заметил, что креативные индустрии — понятие абстрактное, разделять компании на креативные и некреативные они оснований не видят: "Мы не мыслим такими категориями. Главное, что есть компания, у нее есть бизнес и место в городе. То есть у тебя либо есть бизнес, либо нет".

Сложнее ли заниматься креативными индустриями в регионах?

По мнению директора центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ Эммы Васильевой, удаленность локации играет на руку местным проектам. С одной стороны, в цифровую эпоху тебе доступны любые знания вне зависимости от того, находишься ты в Нью-Йорке или в глубинке в Сибири, при этом у тебя есть шанс увильнуть от глобализации себе на пользу.

"Дизайнеры могут создавать некую локальную историю. По моим наблюдениям, интерес к сибирской земле, сибирским корням сейчас выше, чем десять лет назад. Это хороший потенциал для развития. Можно формировать локальные бренды на любой территории", — отметила она.

Эту мысль поддержала директор по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова. Она предложила три основных критерия, с опорой на которые может получиться удачный локальный проект. С одной стороны, это должна быть история, интересная миру, что-то глобальное, с другой — она должна лежать корнями в региональной идентичности. При этом важно, чтобы она была интересна местному бизнесу:

"Проект будет одновременно родным и укорененным в пространстве, в то же время он будет привлекать внешний взгляд. Так в 2010 году появилась Уральская индустриальная биеннале. На днях мы представили спецпроект биеннале в новом тюменском музейном комплексе. В ваших фондах мы открыли для себя тюменские ковры и сделали выставку, отталкиваясь от этого — о времени, памяти, деконструкции традиций. Еще важно, чтобы базой каждого подобного проекта были образовательная часть, мастер-классы".

Отметили и то, что порой местным креативным инициативам не хватает грамотного продвижения. По мнению гендиректора холдинга "Радио Западной Сибири" Игоря Политова, это сказалось на закрытии одного из самых заметных тюменских медиапроектов последних лет — интернет-издания "Нефть".

"У "Нефти" был перепутан главный механизм создания бизнес-проекта. В целом медиасреда сейчас — это на 20% творчество и на 80% — маркетинг, продвижение. Ресурс не предлагал никаких уникальных идей, кроме того, что публиковал интересный, по мнению редакции, информационный срез. В довесок перед закрытием читателям была предложена платная подписка. У нас публика ментально готова платить за газеты, журналы, но не за контент по радио, телевидению или в интернете. Важны не только творчество и яркая идея, в команде должны быть грамотные управленцы, способные продвигать и продавать продукт", — считает он.

Какие креативные индустрии могут развиваться в регионах и в Тюмени в частности?

По подсчетам компании 2GIS, как в Сибири, так и по всей России в 2016 году колоссальный рост — практически в два раза — показали три категории бизнеса: бургерные, барбершопы и квест-румы. Эксперты форума обсудили, можно ли что-то подобное причислять к сфере креативных индустрий и на какие отрасли можно делать ставки в регионах.

Представители дизайнерской и музейной среды вновь сошлись на том, что вне столичных городов стоит обращать внимание на локальные вещи, созданные руками, и обыгрывать это с помощью новых технологий. Скажем, местные промыслы могут становиться отправной точкой для каких-то платформ или инициатив.

По мнению директора департамента по общественным связям и молодежной политике Тюменской области Павла Белявского, смысл креативных индустрий в том, чтобы создавать продукты, которых не существовало ранее, без оглядки на прошлое:

"Советское наследие по части крупных промышленных предприятий формирует профиль региона. Места, которым с этим повезло, могут отталкиваться от этого. В нашем регионе с наследием всё скромно, поэтому нам предстоит разбираться с тем, как создавать новую среду, из которой в свою очередь что-то вырастет".

По мнению Белявского, любой креативный продукт находится вне зоны очевидного, а добавленную стоимость в креативных индустриях создает то, что может сделать только сам человек. И это не зависит ни от каких внешних ресурсов. Самой мощной креативной компанией в Тюмени он назвал одну из сетей магазинов эротических товаров. "Это абсолютно креативный бизнес, который построен исключительно на мозгах. Они были второй компанией в России такой направленности, если не в СНГ", — подчеркнул спикер.

За кем дело?

По мнению экспертов, для того, чтобы креативность переходила в экономику, усилия должны прикладывать и уже существующий местный бизнес, и региональные власти, и сами местные жители. Креативные индустрии не жизнеспособны без формирования среды, которая бы подпитывала их идейно и финансово. Важно, насколько заточена под это система образования на местах и хорошо ли отлажены связи между участниками разных креативных сообществ города.

"У меня в Тюмени сложилось впечатление, что я на другой планете. Власти поддерживают креативные индустрии, у вас проводится Calvert Forum, здание для молодежных театров у вас прекрасное, — говорит Эмма Васильева. — У нас Омск в отношении моды и дизайна — город-феномен: все инициативы идут снизу, местные власти нас не очень понимают и не готовы поддерживать. Какие-то сдвиги наметились в последний год, и многое тут зависело от людей, живущих в регионе".

По ее мнению, сейчас настало время личностей, а реализация интересных проектов - в руках тех, кто найдет в себе силы начать их и довести до конца, подключая спонсоров и запрашивая поддержку у власти.

"В Челябинской области есть город Сатка, в целом он живет вокруг одного предприятия. Предприятие инициировало документ развития Саткинского района, и вот в этот момент местным жителям было важно предложить концепцию развития территории со своей стороны. Любая ваша инициатива будет и для власти, и для бизнеса. Чем больше вы повлияете на некую программную стратегию, тем больше у вас будет возможностей развивать собственные инициативы", — заключила Алиса Прудникова.

Влада Нерадовская