Тюменцев просят быть осторожными с обогревателями

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

С холодами жители Тюменской области стали активно пользоваться обогревательными электроприборами, особенно востребованы калориферы, "ветерки" и масленые радиаторы во временных помещениях вроде бытовок, ларьков и вагончиков. Игнорирование правил эксплуатации приборов и перегруз электропроводки становятся основными причинами пожаров на таких объектах.

В Уватском районе 6 ноября около 15 часов в помещении на берегу Иртыша произошло возгорание. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Когда на место прибыли пожарные расчеты, горение наблюдалось внутри бытовой жилой постройки общей площадью 36 квадратных метров.

По словам спасателей, особую опасность несло то, что со всех сторон к горящему зданию плотно прилегали подобные постройки. К моменту подачи первого ствола огонь перекинулся на стену соседнего здания, но благодаря быстрым действиям добровольцев, которые с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание на стене, удалось остановить пожар.

В ГУ МЧС по Тюменской области напоминают, что при первых признаках возникновения пожара следует отключить электроприборы от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение не прекратится, необходимо залить очаг возгорания водой и сообщить о случившемся в пожарную охрану. В случае интенсивного возгорания лучше покинуть помещение, чтобы не отравиться продуктами горения.