Танцевально-спортивный клуб "Прибой" приглашает на занятия юных тюменцев

Продолжается набор в новые группы начинающих в танцевально-спортивный клуб "Прибой". На занятия приглашают мальчиков в возрасте от 3 лет.

По словам тренеров, занятия танцами помогут мальчикам формировать красивую, правильную осанку, которая определит физические возможности и силу будущего мужчины, научиться ответственности, дисциплине и выражению своих чувств.

Танцевальный спорт наименее травматичен, обучение проходит с постепенным увеличением нагрузок, которые не уступают нагрузкам в других видах спорта. Танцы научат юного спортсмена понимать свою партнершу и сформируют уважительное отношение к женщине. Именно в паре на танцора возложена важная роль - отвечать за технику, за ведение партнерши, направление и силу движений. Эта роль требует мужественности и способности принимать решения.

А еще занятия танцевальным спортом подарят массу положительных и ярких эмоций, моментов и друзей.

Записаться на тренировки можно по телефону: 8-922-267-64-33 (Зиля Равилевна - тренер-преподаватель отделения танцевального спорта СДЮСШОР "Прибой").