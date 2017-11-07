Креативные проекты сибиряков соберут на одной интернет-платформе

Фонд поддержки творческих индустрий "Креативные практики" в партнерстве с программой "Родные города" ПАО "Газпром нефть" и при участии фонда Calvert 22 в пятницу, 10 ноября, запускают проект "Мастера Сибири".

"Мастера Сибири" — платформа, собирающая наиболее интересные и заметные проекты из Сибири в самых разных областях: от сферы дизайна и моды до социальных инициатив. Сибирь — огромная территория, занимающая три четверти России, о которой мало знают не только за пределами страны, но и в столичных городах. Регион с каждым годом становится все более привлекательным для инвестиций, а темпы роста инновационно-креативного сектора Сибири постепенно увеличивается. Происходит это во многом благодаря молодым предпринимателям — художникам, ремесленникам, дизайнерам, программистам, опыт которых доказывает, что идеи и таланты можно реализовать везде.

Какие проекты будут представлены на платформе?

Нас интересуют все, кто продвигает сибирскую идентичность за пределами региона и пытается встроить Сибирь в контекст современности. Мы будем писать об инициативах, нацеленных на преобразование целых городов, и о мастерах, которые меняют жизни отдельных людей. Сибирь — огромное пространство, занимающее три четверти России, но о нем мало знают не только за пределами страны, но и в столичных городах. Для нас важно обратить внимание на то, что там происходит, изменить мнение о регионе лишь как о месте с вечной зимой, ведь Сибирь — это территория энтузиастов, меняющих облик своих городов. Основные направления: искусство, мода, ремесла, социальные инициативы и предпринимательство.

В чем цель платформы?

Показать значимость региона, увеличить его инвестиционную и культурную привлекательность. Познакомить людей с тем, что происходит в регионе, способствовать его развитию и создать условия для сотрудничества между предпринимателями.

Зачем нужен этот проект?

"Мастера Сибири" рассказывают о людях, которые развивают регион – о том, где они живут, как они придумывают идеи и создают необычные вещи, об их амбициях и достижениях. Проект созвучен одной из актуальных тенденций современной культуры: усилению связи со своими регионами и моде на локальные продукты, в которых будущее неразрывно связано с прошлым, а новые технологии сочетаются с верностью традициям.

Есть другая Сибирь. Не только та, в которой вечная зима и медведи. Сибирь становится динамично развивающимся регионом, где создаются все новые проекты, меняется облик городов и рождаются люди, которые горят своим делом, которые развивают и совершенствуют все новые направления.

Презентация проекта "Мастера Сибири" состоится на Торжественном приеме в Школе перспективных исследований ТюмГУ (улица 8 Марта, 2/1), который пройдет в рамках международной конференции по вопросам креативных индустрий Calvert Forum Siberia 10 ноября в 20:00.

Дополнительная информация представлена на официальном сайте Calvert Forum.

Генеральный партнер конференции: "Родные города" — программа социальных инвестиций компании "Газпром нефть".