Лучшими моберами Всемирного фестиваля молодежи стали тюменцы

Первое место в игре "Со-общение" на Всемирном фестивале молодежи и студентов заняла делегация Тюменской области. Участники игры каждый день получали задания от организаторов: организовывали флешмобы, знакомились с иностранцами, делали селфи со спикерами фестиваля.

В игре приняли участие 70 команд из регионов России. Тюменцы оказались самыми креативными. Наша делегация набрала максимальные 150 баллов, пишут "Aргументы и Фaкты – Тюмень".

"Игра Со-общение подтвердила, что тюменцы – лидеры по части креативного подхода в любой ситуации. К заданиям наши участники подходили нестандартно, применяя все известные навыки коммуникации. Это полезный опыт, диалог с иностранными участниками. У каждого мобера в память об игре осталось селфи с Германом Грефом, фотографии в поддержку Инрике, который потерял обувь на форуме и множество других ярких моментов", - поделилась Александра Оверченко, моб-мастер делегации Тюменской области.

Игра "Со-общение" была призвана сформировать чувства сопричастности, внедрение технологий командообразования как внутри делегаций, так и среди участников фестиваля в целом.

Для эффективной организации работы с участниками Игры дирекция Фестиваля отбирала активных, инициативных и готовых брать на себя ответственность участников из состава делегации субъектов РФ.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил с 14 по 22 октября. В России он проходил в третий раз. Главная идея фестиваля — объединить будущее поколение вокруг мира и добра. От Тюменской области в Сочи отправились 204 человека.