Дом культуры "Водник" приглашает на концерт

В преддверии Дня народного единства дом культуры "Водник" подготовил для жителей Тюмени концерт под названием "Едино государство, когда един народ".

В концерте примут участие творческие коллективы дома культуры, а именно вокальная группа "Созвездие", "Русская душа","Шанс", хореографическая студия "Грация", студия эстрадного вокала "Голоса Тюмени" и ансамбль "Росстань".

Гостей будут ждать интересные творческие номера, душевные песни и море позитива. Концерт начнется в 17.00. Вход свободный.

Напомним, День народного единства – российский государственный праздник, который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.