Дом культуры "Водник" приглашает на концерт

В преддверии Дня народного единства дом культуры "Водник" подготовил для жителей Тюмени концерт под названием "Едино государство, когда един народ".
В концерте примут участие творческие коллективы дома культуры, а именно вокальная группа "Созвездие", "Русская душа","Шанс", хореографическая студия "Грация", студия эстрадного вокала "Голоса Тюмени" и ансамбль "Росстань".
Гостей будут ждать интересные творческие номера, душевные песни и море позитива. Концерт начнется в 17.00. Вход свободный.
Напомним, День народного единства – российский государственный праздник, который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru