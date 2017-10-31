На конференции Calvert Forum Siberia представят успешный проект скейт-парка SibSub

Международная конференция по вопросам развития креативных индустрий Calvert Forum Siberia пройдет в Тюмени 10–11 ноября. В рамках тематической секции "Креативные инструменты городского развития и социального проектирования" первый заместитель директора дворца творчества и спорта "Пионер" Ирина Неуймина представит проект SibSub – одного из лучших скейт-парков в России.

По словам Ирины Неуйминой, идея создать в Тюмени скейт-парк родилась у нее после поездки в Берлин по культурному обмену, где молодежь активно занимается реализацией собственных проектов. Возникло желание перенять европейский опыт и внедрить его в тюменскую молодежную среду.

"Нам удалось сформулировать идею, донести ее до руководства области и получить поддержку. За три года SibSub вырос из локального проекта, в основе которого лежало желание объединить ребят, в большой самостоятельный организм со своей философией и правилами, летним скейт-лагерем, действующими мастер-классами и лабораториями", – поделилась автор проекта.

Отметим, что участники конференции Calvert Forum Siberia ставят перед собой цель выработать практические рекомендации по развитию инновационного сектора и креативных индустрий для предпринимателей, представителей культурных институтов и государственных структур.

Как отмечают организаторы, Calvert Forum Siberia – это первая конференция, посвященная проблемам креативного развития целого географического региона, занимающего значительную часть территории страны.

В работе конференции примут участие российские и международные практики, архитекторы и урбанисты, IT-специалисты и инвесторы, экономисты и предприниматели, руководители органов власти, образовательных учреждений и культурных организаций.

Открытые дискуссии стартуют в молодежном культурном центре "Космос" (ул. Республики, 165А) 10 ноября в 11.00. Вечером в Школе перспективных исследований ТюмГУ состоится презентация проекта "Мастера Сибири", объединяющего лучшие проекты из Сибири в самых разных областях: от сферы дизайна до социально- общественных инициатив. 11 ноября на территории пространства "Медиаполис" пройдут практические семинары, где будут рассмотрены новые форматы городских социальных проектов и особенности развития креативных и социальных проектов в онлайн-медиа.