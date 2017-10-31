Тюменское концертно-театральное объединение дарит скидки на билеты ко Дню матери

В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается 26 ноября, Тюменское концертно-театральное объединение дарит скидку 19% на билеты в Тюменскую филармонию, драмтеатр, ДК "Нефтяник" и театр кукол.



Как рассказали в пресс-службе ТКТО, в Тюменской филармонии можно приобрести билеты со скидкой на следующие концерты: мюзикл "Дубровский", концерт Александра Розенбаума, концертная программа "Мастер, музыка и Маргарита", "У любви, как у пташки крылья…", литературно-музыкальная композиция "Ты не становишься воспоминанием", Балет-гала "Русский лебедь".



В Тюменском драматическом скидка действует на спектакли: "Ромео & Джульетта", "Фантазии Фарятьева", "Три товарища", "Академия смеха".



Дворец культуры "Нефтяник" приглашает на концерт по акции: "Новогодние приключения Белоснежки" и "10 мировых оперетт".



В театре кукол по акции можно посетить спектакли: "Игрушки", "Минута славы". Акция действует с 1 ноября по 3 декабря 2017 года.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.