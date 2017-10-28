В тюменских домах старые лифты заменят на бесшумные

Договоры на разработку проектной документации по замене лифтов в 22 тюменских многоквартирных домах заключаются в настоящее время, пишет "Тюмeнская линия".

После разработки проектной документации в указанных многоквартирных домах будут установлены новые бесшумные, безопасные и энергосберегающие лифты с плавным пуском и современным дизайном.

Адреса домов: пр. Геологоразведчиков, 3, пр. Шаимский, 14, ул. 50 лет Октября, 44, 54, 82, 84, ул. Валерии Гнаровской, 5, ул. Льва Толстого, 3, ул. Мельникайте, 81, 129, ул. Монтажников 17, 2, Московский тракт, 129, ул. Моторостроителей, 10, ул. Пархоменко, 52, ул. Самарцева, 19 А и 19 В, ул. Федюнинского, 19, 3, ул. Холодильная, 54, 56, ул. Широтная, 111 А

Все подъемники поставляются крупнейшими отечественными производителями и соответствуют стандартам безопасности. Полностью обновляется силовое оборудование, системы управления и безопасности, кабины подъемников, содержимое лифтовой шахты, а также двери на этажах. Все новые машины оснащены лебедками с частотно-регулируемым приводом, обеспечивающим плавность движения кабины и точность ее остановки на этажах. За счет данной опции появилась возможность сэкономить до 40 процентов электроэнергии.

Средства на замену старых лифтов, как и на ремонт крыш, инженерных систем домов, выделяет Фонд капитального ремонта Тюменской области, который собирает и аккумулирует ежемесячные взносы собственников – 7,50 руб. с квадратного метра.