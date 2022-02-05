Без паники. Что делать, если сломался лифт или падает

После новостей о падающих лифтах и погибших из-за этого людях у многих в список страхов добавился еще один. Но даже к такой катастрофе можно подготовиться. Врач скорой рассказал, какие позы помогут защитить тело от резкого падения кабины.

По словам заведующего учебным отделом Станции скорой медицинской помощи Олега Нестерова, важно принять правильную позу, если есть риск падения лифта. Нужно лечь на пол, согнуть ноги в коленях - так площадь повреждений тела будет меньше. Закрыть ладонями лицо, чтобы большой палец закрывал виски, а остальные заходили на череп. Локти нужно свести и прижать к груди, это поможет защитить верхнюю часть тела от падающих осколков и деталей. Если лифт маленький или в нем много людей, можно проделать то же самое, но полусидя.

Как рассказал Вслух.ру главный инженер лифтовой компании Валерий Созыкин, на самом деле падение лифта маловероятно.

"У каждого лифта есть тяговые канаты - три и больше. Им очень сложно порваться одновременно. Есть и система экстренного торможения, которая работает, если скорость лифта внезапно увеличилась или кабину начало трясти. Поэтому нельзя баловаться в лифте - от резкого толчка или прыжка сработает эта система", - пояснил он.

Если лифт все же застрял, психологи советуют отвлечься - петь или составлять список покупок. Лучше всего сесть на пол и опереться на стену, это вызовет ощущение защищенности.