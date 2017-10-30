Приложение-игру о регионе создали в Тюменской области

Тюменцы могут опробовать приложение-викторину "Открой свою Тюмень", в котором содержатся тысячи вопросов о Тюмени и Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В игре можно соревноваться с друзьями, случайными соперниками и компьютерным игроком. Участникам предлагается сыграть 3 раунда по 3 вопроса в каждом.

"Мы постарались включить в мобильное приложение вопросы на разные темы, причем не только исторического характера, но и познавательного, событийного и даже развлекательного", – говорит руководитель проекта, директор по развитию мультицентра "Моя территория" Ольга Петрушина.

Среди категорий викторины — "Купцы", "Мифы и легенды", "Царская семья". Заработанные игровые баллы можно обменять на призы — свитшоты, футболки и значки с символикой Тюменской области. Приложение доступно для скачивания в Google Play и Apple Store.