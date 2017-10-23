Тюменец организовал семинар по маркетингу, чтобы помочь больному лейкозом ребенку

В ТюмГУ 24 октября пройдет семинар о персональном брендинге, управлении, маркетинге и о том, почему люди добиваются выдающихся результатов. Спикером на нем выступит предприниматель и бизнес-тренер Илья Пискулин. Все средства, собранные на семинаре, будут отправлены на лечение Ромы Папина.

Ромин диагноз один из самых редких и трудноизлечимых – ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Единственным шансом для мальчика является трансплантация костного мозга, которую нужно сделать как можно быстрее. На лечение требуется 340 тыс. евро.

По словам Пискулина, для него это очень близкая и понятная тема: от острого лейкоза у него умер друг. "Сейчас я немного ругаю себя, потому что, когда нам сказали, сколько денег нужно для его спасения, эта сумма казалась нереальной. Так было ровно до тех пор, пока я не увидел, как за два месяца одна семья собрала на лечение своего ребенка более 20 миллионов рублей. Этого ребенка зовут Рома. Так вышло, что, чтобы начать собирать деньги на его лечение, его крестная пришла ко мне на семинар по написанию текстов, чтобы написать письма для предприятий и тексты для соцсетей. Я верю, что их визит ко мне неслучаен, и может если я тогда не смог спасти своего друга, то смогу помочь этому мальчишке?" - пишет у себя на странице Илья.

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Для того, чтобы помочь семье мальчика, Илья решил провести благотворительную лекцию, направленную на сбор средств на лечение. "Вообще хотели эту лекцию сделать общегородской, но просто тянуть некуда. Нужно собрать еще 3 с лишним миллиона, чтобы подарить ребенку шанс на спасение. Собранных денег пока что недостаточно для проведения операции, а время неумолимо уходит. Нельзя допустить, чтобы ребенку сделали еще 2-3 курса химии. Оперировать нужно сейчас и деньги тоже нужно собрать в ближайшие 2-3 недели. В связи с этим на ежегодное приглашение от ТюмГУ провести лекцию на день маркетолога я ответил инициативой сделать эту лекцию благотворительной. На нее можно прийти бесплатно, а можно заплатить любую имеющуюся сумму. Все деньги передадим родителям Ромы", - сообщает Пискулин.

Среди помощников есть и другие, известные многим горожанам люди:

Как на днях сообщила в группе сбора средств мама мальчика, Благотворительный проект социального партнерства "Ключ к жизни", координатором которого выступает Ассоциация "Тюменское региональное медицинское общество", окажет финансовую помощь семье. "Благотворительный проект может работать только напрямую с клиникой, поэтому согласование перевода оставшихся средств на лечение Ромы может занять время. Но участие проекта полностью закроет остаток сбора! И это просто потрясающая новость! Сейчас для Ромочки проводятся благотворительные мероприятия и акции. Огромное спасибо всем, кто организует и участвует в таких акциях! И если так получится, что мы соберем чуть больше средств, чем было необходимо для сбора - они тоже будут направлены на лечение и сопутствующие ему расходы".

Семинар пройдет в этот вторник в ТюмГУ, ФЭИ, улица Ленина, 16 (лекционный зал). Стоимость - на усмотрение участника. Регистрация для студентов и не студентов обязательна.