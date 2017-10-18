Владимир Якушев: Тюменский симфонический оркестр – успешный проект

Тюменский симфонический оркестр – это успешный проект, который активно развивается. Коллектив активно работает в Тюменской области, включается в межрегиональные проекты и попадает в филармоническую афишу Москвы. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в рамках пресс-конференции РИА Новости.

Тюменский симфонический оркестр создан в 2014 году при поддержке правительства области и главы региона. Быстрое развитие коллектива и высокий уровень профессионализма отмечают, в том числе, эксперты.

"С момента осознания того, что Тюмень созрела до собственного симфонического оркестра, до момента его создания прошло три года. Все это время шла кропотливая работа: подбирали тех, кто будет работать в коллективе, а самое главное – выбирали руководителя, который способен вывести оркестр на высокий уровень. Сейчас мы по праву гордимся Тюменским симфоническим оркестром, это успешный проект", - отметил Владимир Якушев.

Сегодня тюменские музыканты выступают с концертами в ХМАО-Югре и ЯНАО. До конца 2017 года запланированы выезды в Пермь, Ижевск, Курган. В 2018 году планируется выступление на сцене Санкт-Петербурга и гастроли за рубеж. Продолжатся концерты и на столичных площадках.

Тюменский филармонический оркестр появился в 2015 году, 20 ноября состоялось первое выступление коллектива в рамках Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени при участии самого пианиста. Это один из самых молодых симфонических коллективов на отечественной концертной карте, его создание стало важнейшей вехой в культурной истории региона. Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.

В составе оркестра играют 64 музыканта – выпускники ведущих учебных заведений, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов, а также из Узбекистана, Украины, Казахстана и Канады.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.