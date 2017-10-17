Приемные родители, психологи и другие специалисты обсудят семейные вопросы

Третий региональный форум замещающих семей пройдет в Тюмени 21 октября. Форум состоит из двух частей: пленарного заседания и дискуссионных площадок и будет проходить с 10:00 до 14:30.

Участники пленарного заседания обсудят наиболее актуальные вопросы в свете семейной политики и детства, защиту прав несовершеннолетних, сопровождения приемных семей и участие органов власти в реализации общественных инициатив.

Депутат Тюменской областной думы, спикер по вопросу участия органов власти в реализации общественных программ Елена Кашкарова:

"Форум является социально значимым мероприятием. Его задача - распространение положительного опыта семейных отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

На дискуссионных площадках будут затронуты вопросы, связанные с постинтернатным сопровождением, воспитанием и реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья. На нормативно-правовой площадке тюменцам расскажут о социальных выплатах, восстановлении родительских прав, защите прав несовершеннолетних. Гости форума смогут обсудить с психологами центра "Семья" детско-родительские отношения, адаптацию ребенка в семье, узнать, как справиться со стрессом или наказать ребенка без вреда", что такое "компьютерная безопасность" и как выстраивать взаимодействия замещающей семьи и приемного ребенка с кровной семьей ребенка. В завершение форума будет принята резолюция.

Для повышения эффективности решения задач, поставленных федеральным проектом "России важен каждый ребёнок", мероприятие пройдет при поддержке регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Организаторы Форума: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья", региональный координатор федерального партийного проекта "России важен каждый ребенок" Елена Кашкарова.