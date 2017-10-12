Тюменцев ждут на кинофестивале и мастер-классах об экологии души

В Тюмени пройдёт Всероссийский фестиваль экологического кино "Золотой Витязь". В рамках фестиваля Тюмень с мастер-классами на тему "Экология души. Спасение человечества" посетят известные актеры кино и театра.

Кинофестиваль стартует 13 октября в ДК "Нефтяник". Здесь зрители увидят премьеру моноспектакля Николая Бурляева "Лермонтов" и выступление тюменского симфонического оркестра.

14 и 15 октября пройдут творческие лаборатории, в рамках которых зрители смогут встретиться с артистом театра и кино Николаем Бурляевым, народной артисткой России Зинаидой Кириенко, сербской актрисой театра и кино Иваной Жигон и народным артистом России Александром Галибиным. Также в период проведения фестиваля в кинотеатре "Премьер" будут показаны лучшие картины фестивалей прошлых лет.

Вход на кинофестиваль будет осуществляться по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах Тюменского драматического театра,Тюменской филармонии, ДК "Нефтяник", Тюменского театра кукол и институтах ТюмГУ.

За 25 лет существования кинофестиваль объединил известных представителей кинематографа и многих видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". На счету "Золотого Витязя" более семидесяти проведённых форумов, включая кинематографические, театральные, литературные, музыкальные, экологические и форумы русских боевых искусств.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений "Стратегическая инициатива Западной Сибири". Организатором мероприятия в Тюмени является Тюменский государственный университет, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

С программой мероприятия можно ознакомиться в группе "ВКонтакте".