Тюменский СОБР вернулся из служебной командировки

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Тюменской области 9 октября вернулись из длительной служебной командировки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение трех месяцев тюменцы охране общественной безопасности и правопорядка на территории Северного Кавказа.

Начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков, приняв доклад о возвращении спецотряда, поблагодарил личный состав:

"На протяжении нескольких месяцев Вы выполняли служебно-боевые задачи на территории региона со сложной оперативной обстановкой. Высокий профессионализм, чёткость и слаженность действий заслуживают самую высокую оценку. Мы вас ждали и очень рады, что отряд вернулся без потерь. Особую благодарность выражаю вашим родным и близким за понимание, терпение и поддержку".

Евгений Симаков зачитал поздравление первого заместителя директора Федеральной службы войск нацгвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Сергея Меликова с Днем специальных отрядов быстрого реагирования, в котором отмечается, что бойцов "трудная, по-настоящему опасная работа, но благородная цель - обеспечить мир, покой наших граждан, безопасность и процветание России".