Подать заявку на дистанционное обучение в тюменском вузе можно не выходя из дома

Получить качественное образование в престижном вузе стало возможно, в том числе дистанционно. Такой вариант освоения востребованной профессии, который предлагает Тюменский государственный университет, позволяет сэкономить время, деньги, совместить обучение с работой. Удобство и оптимизация собственных ресурсов начинается уже с подачи заявки: для этого достаточно сделать несколько кликов на сайте.

По окончании обучения выдается диплом государственного образца с европриложением. Для тех, у кого уже имеется профессиональное образование, срок обучения может быть сокращен по решению аттестационной комиссии. В ходе получения образования в дистанционном формате студенты имеют возможность пообщаться с преподавателями и другими слушателями онлайн-курсов в свободном режиме.

Чтобы подать заявку на обучение дистанционно, необходимо перейти по ссылке http://ido.utmn.ru/ на сайт Института дистанционного образования, зайти в раздел "Подать заявку" и заполнить пустые поля: указать интересующую специальность, город, номер телефона, адрес электронной почты и свою фамилию, имя и отчество. После подачи заявки специалисты института свяжутся в ближайшее время с кандидатом на обучение. Подать документы можно будет через Личный кабинет абитуриента – также дистанционно.

Напомним, обучаться в Институте дистанционного образования ТюмГУ можно по следующим направлениям: юриспруденция, экономика, государственное и муниципальное управление, менеджмент и педагогическое образование (начальное). Необходимую информацию можно получить на официальном сайте Института или по телефону 8 (800) 200-7711.