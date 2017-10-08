Тюменцы познакомят иностранцев с шедеврами русской кухни

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет в Тюмени с 14 по 17 октября. В эти дни в столицу Западной Сибири приедут 50 иностранных гостей из 30 стран мира. В их числе жители Бразилии, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Индии, Эфиопии, Мексики, Ирака, Польши других государств.

Чтобы время пребывания в гостей из других стран в Тюмени запомнилось им надолго, среди тюменцев объявлен конкурс #ужинсиностранцем. С 16 октября иногородние участники пойдут на ужин в тюменские семьи. Эта часть программы позволит иностранным участникам окунуться в реальный русский быт и познакомиться с шедеврами русской кухни в теплой обстановке.

Выступить в роли принимающей стороны может любой желающий: под хэштегом #ужинсиностранцем будет выбрано 3 победителя, которые примут у себя иностранных гостей вместе с представителями творческих семей Тюмени.

В качестве утешительного приза еще двое участников акции получат бесплатный билет на мастер-класс от шеф-повара кулинарной школы "Максим", который также пройдет с участием иностранных гостей.

Актуальные новости Всемирного фестиваля, расписание региональной программы форума, а также информацию о тюменской делегации тюменцы могут узнать на официальном сайте региональной программы, пишет "Мой портал".