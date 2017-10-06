В Тобольске дети и ветераны представили совместный спектакль

Тобольские ветераны вместе с юными артистами семейной театрализованной площадки "Селфи" в преддверии международного дня пожилых людей поставили сказку "Каша из топора", сообщили в пресс-службе губернатора.

Общение на репетициях и выступлениях помогает артистам разных поколений лучше понимать друг друга, обмениваться жизненным опытом. К примеру, взрослые и дети вместе подобрали пословицы, подходящие по смыслу к сказочному сюжету: "Скупой дважды тратится", "Глупый киснет, а умный мыслит", "Кто смышлен да хитер - тот противнику нос утер" и многие другие. Вот так и получается диалог поколений, очень важный для нравственного развития несовершеннолетних.

Работа площадки "Селфи" была организована в августе 2016 года на базе Социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних города Тобольска. При софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для "Селфи" приобрели музыкальное оборудование, сценические костюмы, а реквизит для спектаклей ребята мастерят сами с помощью педагогов и родителей.