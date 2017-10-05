Тюменцы могут выиграть сертификаты на мастер-класс по фотографии

Паблик "Афиша Тюмень | КтоКуда72" разыгрывает два сертификата на мастер-класс "Фотография как вид искусства" от кинофотоклуба "Зоркий".

На мастер-классе опытные фотографы и печатники познакомят участников с технологией проявки черно-белой пленки, расскажут о работе в темной комнате и помогут сделать первые самостоятельно напечатанные фотографии.

Для участия в розыгрыше необходимо быть подписчиком паблика и сделать репост конкурсной записи. Счастливчики будут выбраны 16 октября, не позднее 14:00, с помощью генератора случайных чисел. Победителей будет двое.