Тюменцы могут выиграть сертификаты на мастер-класс по фотографии

15:55 05 октября 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Паблик "Афиша Тюмень | КтоКуда72" разыгрывает два сертификата на мастер-класс "Фотография как вид искусства" от кинофотоклуба "Зоркий".

На мастер-классе опытные фотографы и печатники познакомят участников с технологией проявки черно-белой пленки, расскажут о работе в темной комнате и помогут сделать первые самостоятельно напечатанные фотографии.

Для участия в розыгрыше необходимо быть подписчиком паблика и сделать репост конкурсной записи. Счастливчики будут выбраны 16 октября, не позднее 14:00, с помощью генератора случайных чисел. Победителей будет двое.

Теги: билеты , розыгрыш , фотография
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