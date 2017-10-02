Представители Красноселькупского землячества посетили Ялуторовск

Прошедшие выходные для тюменских гостей, побывавших в музеях Ялуторовска, наполнились новым содержанием и массой положительных эмоций. Представители Красноселькупского землячества, а ныне жители Тюмени, начали увлекательный путь в город декабристов ранним утром в сопровождении экскурсовода.

Маршрут от областного центра до Ялуторовска был полон интересных историй, связанных с поселениями, большим сибирским трактом. Съезжая с трассы, туристы почувствовали прелести небольшого, по-домашнему уютного города.

В Ялуторовском краеведческом музее гостям пришлось "пережить" более чем 350-летнюю историю города и края. Среди взрослых в группе присутствовал 8-летний Тимофей, прекрасно разбирающийся в старинных предметах домашнего обихода. Он без труда объяснил научному сотруднику, что такое рубель. Сегодня далеко не каждый взрослый обладает такими познаниями.

В историко-мемориальном музее декабриста М.И. Муравьева-Апостола красноселькупцы очаровались обстановкой дома, наполненной предметами дворянского быта, и его хозяйкой – Марией Константиновной Муравьевой-Апостол (роль исполняла заведующая музеем И.В. Петелина). Напоследок испили вкуснейший кофе и чай по желанию.

Этот день для туристов Красноселькупского землячества был еще долог до завершения, но многие с уверенностью решили еще раз приехать на землю искусных мастеров, тружеников-землепашцев, издавна прославлявших своими делами малую Родину.