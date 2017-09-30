Тюменские дороги становятся качественнее и безопаснее

В Тюмени продолжается реализация федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". На ряде улиц в районе ММС выполнен комплекс работ по устройству песчаного основания и переходного (щебеночного) покрытия, пишет "Тюмeнская линия".

Гравий кладется в два слоя, в последующие годы, когда в районе завершится строительство домов, данные участки дорог будут заасфальтированы.

В этом году обустроено щебеночное покрытие автомобильных дорог общей протяженностью 10,55 км, и жители положительно оценивают сделанное дорожниками в их районах с преимущественно индивидуальной застройкой.

Надо отметить, что ремонт дорог в частном секторе невозможно проводить без согласования с населением. Касается это и вопроса организации кюветов, водоотводов.