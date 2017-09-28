В Тюмени наградили лучших воспитателей

В День воспитателя, 27 сентября, в Тюменской области чествовали педагогов, ставших победителями и призерами областных конкурсов, форумов и фестивалей.

На награждении отметили коллективы тюменского детского сада № 51, где воплотили проект для малышей с расстройством аутистического спектра "Дети дождя", а также работников детского сада № 133 Тюмени — в этом году он стал лауреатом конкурса "Лучший инклюзивный детский сад".

Ирина Куценко из тюменского детского сада № 111 стала победителем областного конкурса "Педагог года – 2017" и представит Тюменскую область на всероссийском этапе в ноябре. Впервые в этом году конкурс профмастерства прошел и в частных детских садах. Здесь победителем стала педагог семейного центра Монтессори "Розовая башня" Юлия Литвинюк.

На региональном педагогическом фестивале "Я – воспитатель" лучшими стали десять педагогов. Среди работников дошкольных учреждений Тюмени это Татьяна Иванова из детского сада №87, Михаил Ослин из детского сада №61, Ольга Абрамова из детского сада №172, Гаяне Киракосян из детского сада №153, Надежда Черноусова из детского сада №36, Марина Труфанова из детского сада №50, Елена Мясникова из детского сада № 158.

По данным департамента образования и науки Тюменской области, в системе дошкольного образования региона трудятся более 5,5 тысяч педагогов. 81% из них аттестованы на присвоение квалификационных категорий. С каждым годом растет количество воспитателей с высшим образованием.

Фото: департамент образования и науки Тюменской области