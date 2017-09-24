Артисты из Тюмени отправятся на международный фестиваль комедии

Тюменский театр комедийной импровизации BreakFastBand примет участие в Первом международном фестивале комедии RIIF (Russian International Improv Festival), который будет проходить в Санкт-Петербурге с 27 по 29 октября. Артисты выступят в рамках открытия фестиваля со своим своим improv special (сольным концертом).

На международном фестивале будет представлено восемь команд из Франции, Германии, Нидерландов, от России – четыре коллектива, среди которых и тюменский BreakFastBand. Напомним, тюменцы получили право участвовать в RIIF после победы на первом международном мультиформатном фестивале комедии #ПАНЧЛАЙН в Москве.

Тюменские артисты только начинают своё знакомство с импровизацией. Так, 17 сентября в Тюмени состоялась первая "Битва импровизаторов". Соперниками местного коллектива стали участники команды "В поисках мема" из соседнего Екатеринбурга.

После поездки в Санкт-Петербург тюменцы выступят в своём городе: в МТЦ "Космос" их можно будет увидеть 11 ноября, 7 и 8 декабря, пишет "Мой портал".