Тюменская писательница презентует книгу о драконах и сказочных мирах

Презентация книги тюменской писательницы Наташи Корсак "Полет в Чаромдракос" состоится 4 ноября в театре "Ангажемент". Специально для написания этого произведения в стиле фентези автор изучила французский язык.

Книга в 500 страниц рекомендована детям старше 12 лет. Главными героями книги стали дети и драконы, в частности, юная Рози, которой предстоит прислушаться к себе, поверить своим снам, подружиться со своим врагом и разгадать самые трудные загадки. На страницах новой книги читателей ожидают заоблачные миры, волшебство, семейные тайны, рассказы о вечной жизни и невероятных существах, пишет "Вслyх.рy".