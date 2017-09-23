Тюменская писательница презентует книгу о драконах и сказочных мирах

20:24 23 сентября 2017
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gk170.ru

Презентация книги тюменской писательницы Наташи Корсак "Полет в Чаромдракос" состоится 4 ноября в театре "Ангажемент". Специально для написания этого произведения в стиле фентези автор изучила французский язык.

Книга в 500 страниц рекомендована детям старше 12 лет. Главными героями книги стали дети и драконы, в частности, юная Рози, которой предстоит прислушаться к себе, поверить своим снам, подружиться со своим врагом и разгадать самые трудные загадки. На страницах новой книги читателей ожидают заоблачные миры, волшебство, семейные тайны, рассказы о вечной жизни и невероятных существах, пишет "Вслyх.рy".

Теги: литература , презентация
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