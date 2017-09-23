Федор Ларюшкин выступит сегодня в Тюмени

Самобытный музыкант, поэт и мелодист из Ханты-Мансийска Федор Ларюшкин даст концерт в Тюмени сегодня, 23 сентября, начало в 19 часов. Вечеринка состоится в студии "ЙогаЛайт" по адресу: ул. Челюскинцев, 1/1, 4 этаж.

Федор Ларюшкин выступит вместе с тюменским коллективом "Местные пацаны", которые будут аккомпанировать ему на бас-гитаре, соло-гитаре и перкуссионных инструментах: кахон и джемба.

"В сентябре прошлого года выступлением Феди ознаменовалась первая вечеринка концертного агентства "Людям в радость". Теперь оно состоится снова. Светлые и искренние песни Феди остаются в сердце с первого аккорда. Кроме классического звучания "под шестиструнку" ему под силу в одиночку заменить целую группу. Он отлично бит-боксит, импровизирует и использует раста-речитативы", − рассказал организатор концерта Михаил Чащин.

Знакомство тюменской публики с музыкантом состоялось на одном из этнофестивалей "Небо и Земля". То от одного, то от другого человека можно было слышать разговоры о предстоящем выступлении. Так что Ларюшкин − это своего рода "народный артист", которого тюменцы всегда встречают с неизменным восторгом, пишет "Тюмeнская линия".