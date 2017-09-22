Cемью из Тюменского района наградили за воспитание 8 детей

Супруги Вячеслав и Марианна Горшковы, проживающие в Тюменском районе, указом президента от 10 сентября награждены орденом за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Супруги воспитывают восемь детей, старший их которых 1991 года рождения, младший – 2008. Все дети родные. Вячеслав Анатольевич - священнослужитель, Марианна Николаевна – домохозяйка.

Дети из семьи Горшковых активно участвуют в делах класса, школы и села, родители стремятся к всестороннему развитию своих детей. Иван, София, Кирилл, Макарий, Дмитрий и Семен активно занимаются спортом, имеют достижения в селе, районе и области, спортивные разряды – первый взрослый по лыжным гонкам у Ивана и Софии, второй взрослый по лыжным гонкам у Кирилла, Дмитрия и Макария. Василий, Мария и София обучались в музыкальной школе по классу "фортепиано", Мария и София занимались танцами при Каменском доме культуры.

Отец Вячеслав является настоятелем Храма в честь Успения Божьей Матери в Успенке. Он же председатель Управляющего совета Успенского детского дома для детей-инвалидов. Марианна Николаевна оказывает посильную помощь приходу, поет в хоре, помогает готовить в трапезной, организует работу церковной лавки, занимается благотворительной деятельностью.

Отметим, что Марианна Николаевна и Вячеслав Анатольевич в 2015 году были награждены медалью "Материнская слава" и медалью "Отцовская доблесть" Губернатором Тюменской области, пишут "Аргумeнты и Фaкты – Тюмeнь".