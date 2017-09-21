Егор Крид выступит с концертом в Тюмени 26 сентября

Молодой популярный артист Егор Крид выступит с концертом в Тюмени на сцене ДК "Нефтяник" 26 сентября в 19:00.

Резидент лейбла Black Star, в свои 22 года он собирает полные концертные залы, очаровывает талантом и обаянием. Его песни "Самая самая", "Будильник", "Невеста", "Папина дочка", "Мне нравится", "Надо ли" и другие в постоянных ротациях на всех радиостанциях и музыкальных каналах страны.

В 2016 году Егор Крид был номинирован в Премии RU TV как "Лучший певец", в Премии МУЗ-ТВ как "Лучший альбом", а в Премии MusicBox как "Песня года" и "Певец года". В этом же году одержал победу в номинации "Новые лица – музыка" Премии журнала OK! и получил свой "Золотой граммофон" за работу "Мне нравится".

Талантливый и энергичный молодой исполнитель уже задает высокую планку в мире шоу-бизнеса. Его концерты заряжают позитивным настроением, драйвом с нотками романтики и не дадут сидеть на месте. "Мало так мало" осталось времени, чтобы успеть купить билеты на концерт Егора Крида, тем более сделать это можно легко и быстро. Нужно только перейти по ссылке.