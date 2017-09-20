Тюменское концертно-театральное объединения приготовило подарки ко Дню пожилого человека

Праздник "Международный день пожилых людей" отмечается ежегодно 1 октября во всем мире. Тюменское концертно-театральное объединение приготовило для своих зрителей много приятных подарков.

Так, в Тюменском большом драматическом театре 1 октября в 12.00 пройдет спектакль "Мирандолина", цена билета составит 100-350 р.

Тюменская филармония дарит 70% скидку на следующие концерты:

27.09.17 Filarmonica-квартет Новосибирской государственной филармонии;

30.09.17 Оренбургский государственный академический русский народный хор;

01.10.17 Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" им. Людмилы Зыкиной;

07.10.17 Государственный академический Сибирский русский народный хор;

08.10.17 "Как дорожу я прекрасным мгновеньем…", Ирина Бибеева (сопрано), Александр Гайнутдинов (тенор), Валентина Багрова (фортепиано).

Тюменский театр кукол 1 октября предлагает посетить спектакль "Золотой петушок". Для пенсионеров вход бесплатный. Начало в 11.00 в большом зале. Также в этот день можно посмотреть спектакль "Озорной гусенок" в 10-30 и 12-00 в малом зале.

В малом зале Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова 1 октября будет показан спектакль "Дом под снос" по специальной цене 200 рублей.

Уважаемые пенсионеры, ждем Вас на концерты и спектакли, приобретайте билеты в кассах театров. Не забывайте, что билеты со скидкой можно купить при наличии пенсионного удостоверения.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.