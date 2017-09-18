В Тюменском драматическом театре состоится премьера авторского спектакля

В Тюменском драматическом театре 19 сентября - премьера спектакля "Пушкин, Моцарт и Сальери". Это свободная версия известной пушкинской маленькой трагедии "Моцарт и Сальери", написанной поэтом в 1830 году.

Идея создания спектакля принадлежит тюменскому актеру Николаю Аузину, который сыграет Александра Сергеевича Пушкина. "Это проект, который придумали мы с ребятами, - рассказал Николай. – Сама постановка – это размышления на тему мог бы на самом деле Сальери отравить Моцарта. Спектакль поставлен по пьесе, текст мы не меняли. Добавили только героя Пушкина".

В спектакле также задействованы актеры Сергей Скоболев (Антонио Сальери) и Александр Кудрин (Моцарт). Премьера состоится 19 сентября в малом зале ТБТ в 20.00. Билеты можно приобрести на сайте или в кассах театра.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.