В Тюменском драматическом театре состоится премьера авторского спектакля

17:42 18 сентября 2017
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В Тюменском драматическом театре 19 сентября - премьера спектакля "Пушкин, Моцарт и Сальери". Это свободная версия известной пушкинской маленькой трагедии "Моцарт и Сальери", написанной поэтом в 1830 году. 

Идея создания спектакля принадлежит тюменскому актеру Николаю Аузину, который сыграет Александра Сергеевича Пушкина. "Это проект, который придумали мы с ребятами, - рассказал Николай. – Сама постановка – это размышления на тему мог бы на самом деле Сальери отравить Моцарта. Спектакль поставлен по пьесе, текст мы не меняли. Добавили только героя Пушкина". 

В спектакле также задействованы актеры Сергей Скоболев (Антонио Сальери) и Александр Кудрин (Моцарт). Премьера состоится 19 сентября в малом зале ТБТ в 20.00. Билеты можно приобрести на сайте или в кассах театра. 

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Теги: культура , спектакль , театр
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