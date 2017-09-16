Тюменцев приглашают на открытую лекцию по развитию города

Открытую лекцию под названием "Урбанистика – городская дипломатия" проведет в Тюмени 16 сентября главный редактор санкт-петербуржской газеты Urbanist, одна из руководителей проекта Urban HUB, специалист в области международных отношений и права Екатерина Угольникова,

Эксперт расскажет о роли урбаниста в жизни современного города и урбанистических исследованиях, а так же о взаимосвязи урбанистики и дипломатии, как о двух важнейших факторах для развития любого города нашего времени. Организаторы считают, что лекция заинтересует именно тех жителей города, кто действительно желает ему качественного и положительного развития, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Лекция будет длиться около двух часов и пройдет 16 сентября в 12:30 в творческом центре "Фабрика" по адресу ул. Молодежная, 74/4, 2 этаж.

Более подробную информацию о городской исследовательской программе Urban HUB можно узнать на официальном сайте проекта www.urbanhub.ru