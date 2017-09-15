Мирандолина откроет юбилейный сезон Тюменского драмтеатра

15 сентября состоится официальное открытие 160-го творческого сезона в Тюменском большом драматическом театре.

Зрителям представят премьеру музыкальной комедии по пьесе Карло Гольдони "Мирандолина". Предпремьерный показ спектакля прошел накануне. Первыми зрителями постановки стали старейшие театральные работники, студенты института культуры и искусств, представители средств массовой информации.

Бурные события разворачиваются в заурядной гостинице, хозяйка которой – Мирандолина – сражает гостей и постояльцев своей красотой, но никому не удается добиться ее расположения, пока не появляется знатный Кавалер-женоненавистник. Что в ней особенного? Обычная баба, как все... - заявляет он влюбленным мужчинам.

Первые зрители уже оценили яркие эмоции, костюмы, шпаги и увлекательную игру ведущих молодых актеров Тюменского БДТ - на последнем выходе участников спектакля зал аплодировал стоя.

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Подробнее узнать о спектакле, а также купить билеты можно на сайте Тюменского концертного объединения.