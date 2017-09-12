Более 150 обращений написали жители Тюмени руководству местных поликлиник

В конце августа во всех муниципальных поликлиниках Тюмени в третий раз прошел единый день открытых дверей.

Главным врачам городских поликлиник и их заместителям поступило более 150 обращений. Для того чтобы оставить благодарности своим докторам, обратились 48 человек.

В муниципальных поликлиниках отмечают постепенное снижение обращений. Это связывают с сезонностью, а также с тем, что многие тюменцы хорошо осведомлены о различных формах взаимодействия с пациентами, разработанных в поликлиниках, и не ждут специального дня, а обращаются незамедлительно.

К таким формам взаимодействия относятся личный прием граждан, ответы на письменные обращения, консультации по телефону, на официальных сайтах поликлиник, сайте департамента здравоохранения администрации Тюмени. В учреждениях есть журнал замечаний и предложений, специальные ящики главного врача для приема обращений, а также стенды с номерами мобильных телефонов руководства поликлиники.

Меняются и темы обращений. Если в феврале - в первый день открытых дверей пациентов интересовали вопросы записи к узким специалистам и лекарственное обеспечение, то в августе поступило больше вопросов организационного характера. Например, в поликлинике № 12 пациентов интересуют сроки окончания ремонта в учреждении. Запуск нового корпуса 17-й поликлиники также привлек к себе внимание тюменцев. Там рассказали, что пациентов в этот раз интересовал вопрос прикрепления к учреждению. В поликлинику № 14 сразу два человека обратились по вопросу трудоустройства.

Важно, что ни один вопрос не остается без внимания руководства медицинских учреждений, а благодарности докторам объявляют при всем коллективе.

В общей сложности в феврале, мае и августе в поликлиники поступило 626 обращений и 195 благодарностей.

Следующий день открытых дверей пройдет в ноябре.