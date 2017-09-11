В Тюмени пройдет фестиваль итальянского кино N.I.C.E.

С 27 сентября по 1 октября жители Тюмени смогут вновь увидеть лучшие работы современного итальянского кинематографа в рамках кинофестиваля N.I.C.E. (New Italian Cinema Events), который проходит в столице региона уже третий год подряд.

В этом году фестиваль состоится в кинотеатре "Премьер", расположенном в одноименном торгово-развлекательном центре по адресу: г. Тюмень, ул.50-летия ВЛКСМ, 63.

Фестиваль N.I.C.E. ежегодно радует своими фильмами жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Владивостока и других городов России. Киноленты фестиваля позволяют по-новому взглянуть на современную Италию, ее нравы и обычаи, больше узнать о жизни рядовых итальянцев – их успехах, радостях, проблемах, повседневных заботах.

В Тюмени зрители увидят пять фильмов комедийного и драматического жанра, и смогут по достоинству оценить талант современных итальянских режиссеров, сценаристов и актеров. Все фильмы демонстрируются на итальянском языке с русскими субтитрами.

C программой фестиваля и кратким описанием фильмов, которые пройдут в Тюмени, можно ознакомиться на странице кинофестиваля на сайте Банка Интеза в разделе "Культурные проекты".

N.I.C.E. (NewItalianCinemaEvents) – кинофестиваль, основанный во Флоренции в 1991 году с целью популяризации современного итальянского кино за пределами Италии. Фестиваль проводится в России, США, Великобритании и Китае. Каждый год из около 80 новых итальянских кинолент отбираются несколько лучших, которые демонстрируются за границей.

Напомним, что организатором фестиваля в Тюмени выступает Банк Интеза. Впервые фестиваль прошел здесь в 2015 году, его успех позволил сделать проведение N.I.C.E. в регионе доброй традицией.