ТюмГУ вошел в пятерку лидеров рейтинга Потанинского фонда

Благотворительный фонд Владимира Потанина опубликовал ежегодный рейтинг российских университетов по итогам 2016/17 учебного сезона. Тюменский госуниверситет в очередной раз показал положительную динамику и в этом году вошел в пятерку лидеров, заняв 4-е место, сообщили в управлении стратегический коммуникаций ТюмГУ.

По сравнению с прошлым годом ТюмГУ поднялся на 8 пунктов. "ТюмГУ традиционно участвует в проектах Фонда Потанина, но ещё никогда мы не добивались столь значимого успеха, – комментирует ректор ТюмГУ Валерий Фальков. – Во многом этот результат связан с участием в Проекте 5-100, который уже сильно изменил университет.

Сформировалась культура изменений, стали внедряться новые управленческие практики, у многих коллег в коллективе появилась готовность активно участвовать в преобразовании университета. В результате за последние 3 года в сводном рейтинге Фонда Потанина мы поднялись вверх на 48 позиций и заняли 4 место. Рейтинг оказывает влияние на стратегию развития университетов и является ещё одним зеркалом, которое отражает состояние интеллектуальной среды вуза". Как сообщается на сайте фонда, рейтинг основан на обобщении экспертных оценок, полученных участниками на всех этапах Стипендиального конкурса для магистрантов и Грантового конкурса для преподавателей.

Учитывается также общее количество студентов очной магистратуры в 2016/2017 учебном году и число победителей конкурсов Фонда. Напомним, в этом году стипендиатами Благотворительного фонда стали 16 магистрантов ТюмГУ, гранты выиграли 8 преподавателей университета. И по общему количеству победителей Тюменский госуниверситет занял 3-е место.

"Я получила колоссальный опыт и еще раз убедилась в собственной индивидуальности, – делится студентка магистратуры ТюмГУ, потанинский стипендиат Алена Переладова. – Хочется поблагодарить организаторов и экспертов Фонда за предоставленные шансы, за возможность получать знания, осваивать компетенции, реализовывать себя и знакомиться с крутыми ребятами".

Благотворительный фонд Владимира Потанина – один из старейших в современной России, созданный для реализации масштабных программ в сфере образования и культуры. Стипендиальная программа Владимира Потанина – самый крупный проект его благотворительного фонда, существующий с 2000 года. За период реализации программы стипендии и гранты получили более 26 тыс. студентов и 2 тыс. преподавателей из 83 вузов. В настоящее время в Стипендиальной программе участвует 75 вузов.