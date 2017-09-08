Константин Хабенский приедет в Тюмень на "Алябьевскую осень"

Известный российский актер Константин Хабенский представит совместный проект с Юрием Башметом "Не покидай свою планету", который откроет музыкальный фестиваль "Алябьевская осень" 6 октября в Тюменской филармонии.

"Не покидай свою планету" поставлен по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Это фантазия, соединивший в себе драматического артиста, классических музыкантов, необычную сценографию и последние достижения в области видео арта.

По словам самого Константина, это проект, где актер, находящийся на сцене контактирует с залом, с оркестром и с самим Башметом. Это история человека, умирающего в пустыне от жажды, перед которым стоит выбор – спасти свое тело или свою душу. И за всеми его переживаниями наблюдает природа, а природа это и есть музыка.

Проект понравится, как театральному, так и музыкальному зрителю. Успейте приобрести билеты в кассах Тюменской филармонии.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.