На окраинах Тюмени приводят в порядок дороги

Работы по ремонту улично-дорожной сети в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" выполнены на 95%. В программу включались грунтовые дороги, преимущественно на периферии, а также дороги на улицах с высоким процентом застройки и проживания людей.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день работы завершены в Восточном и Ленинском округах. 18 участков УДС приведены в порядок.

В первые дни сентября завершены работы по щебенению на улицах Лесобазовской и Уватской. До этого специалистами лаборатории были проверены и приняты улицы Рязанская и Вознесенская в жилом районе Суходольский, которые до недавнего времени считались чуть ли не бездорожьем. Сейчас, после дождей, уже видно, что по этим территориям можно пройти и проехать: нет грязи, сделан водоотвод, установлены дорожные знаки.

На первом этапе строительства делается щебенение, то есть укладка основания дорог и нескольких слоев гравийного покрытия. Когда территория ИЖС будет окончательно сформирована, дороги заасфальтируют.

Надо отметить, что все виды работ проходят проверку. В том числе и с помощью дорожной лаборатории. И только после подтверждения качества подрядчику закрывают контракт.