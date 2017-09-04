Мощи российских новомучеников и исповедников привезли в Тюмень

Ковчег с мощами новомучеников и исповедников российских XX века привезли в Тюмень из Тобольска сегодня, 4 сентября. Встреча святыни состоялась в 12:00 у стен Свято-Троицкого мужского монастыря.

В Троицком соборе обители ковчег будет находиться три дня. В четверг он переместится в Знаменский кафедральный собор и будет здесь до субботы, в воскресенье – в храме Всех святых, в понедельник – в Благовещенском соборе города Тюмени. Вторник и среда (12 и 13 сентября) ковчег также будет пребывать в храмах областного центра, более точная информация об этих днях будет указана дополнительно. Утром 14 сентября мощи новомучеников и исповедников российских покинут Тюмень, отправляясь в другие епархии и митрополии Русской Православной Церкви, сообщает пресс-служба Тобольской митрополии.

Новомученики – это праведники, убиенные за то, что они исповедовали веру Христову и не отреклись от нее ни под пытками, ни перед лицом смерти. Исповедники – это те, кто претерпел страдания за веру, но остались в живых и отошли ко Господу впоследствии по прошествии времени.

К столетней годовщине начала гонений на Церковь Русскую в нынешнем 2017 году было изготовлено пять ковчегов размером 60 на 40 см для принесения в епархии Русской Православной Церкви как в России, так и в других странах. В ковчеге есть и частица мощей священномученика Гермогена Тобольского. Также в нем находятся мощи святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, священномученика Илариона Троицкого, священномученика Владимира Богоявленского, святителя Луки Крымского и других святых. На начало 2017 г. причислено к лику святых 1776 новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Следует отметить, что очень немногие из них были погребены достойно и в известных местах, в силу чего в Церкви нашей не так много доступных для почитания мощей новомучеников. Всего в ковчеге частицы мощей 54 святых, полный список которых можно посмотреть здесь.