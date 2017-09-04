Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры с юными шахматистами Тобольска

Фото предоставлено пресс-службой ТРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы, координатор проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" Анатолий Карпов сыграл в шахматы со школьниками тобольского микрорайона Сумкино.

Обыграть гроссмейстера у ребят не удалось, но как заверил Анатолий Карпов, сражались они достойно, а чтобы могли в дальнейшем совершенствовать своё мастерство, он вручил школе комплекты: шахматы, часы, диски с обучающей программой.

"Шахматы должны прийти во все школы, — уверен Анатолий Карпов. — В мае правительство страны приняло решение, что в течение двух лет в каждой школе России шахматы будут преподаваться либо в кружке в рамках дополнительного образования, либо обязательного урока. Мы хотим, чтобы дети интеллектуально развивались - шахматы учат мыслить логически, развивают воображение, дают простор для творчества".

В сумкинской школе шахматный кружок уже год работает, руководит им Константин Романенко. Многие из его воспитанников начали заниматься с нуля, но уже через несколько месяцев смогли принять участие в соревнованиях в Тобольске.

Участники встречи не только играли в шахматы. Как президент общественной организации "Зелёная Россия" Анатолий Карпов посвятил ребят в зеленые пионеры и рассказал об основных мероприятиях в рамках экологического движения.

"Сентябрь станет месяцем повсеместных субботников. Нашими общими усилиями дворы, парки, скверы, берега рек и озёр будут чище. Я предлагаю всем жителям России уделять чуть больше внимания пространству вокруг и относиться к нему с заботой", — отметил Анатолий Карпов.

В завершение мероприятия ребята вместе с депутатом высадили молодые рябины и елочки на пришкольной территории.