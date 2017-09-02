Как это работает: мобильная связь во власти стихии

Когда МЧС присылает штормовое предупреждение, обычный человек думает о безопасности своей и близких, а связист – еще и о том, чтобы не пропала сеть. Такая уж профессия – обеспечивать связь в зной и холод, в дожди и грозы, в будни и выходные. Иногда погода на Урале устраивает связистам особенные испытания, но каждый раз они подтверждают статус суперпрофессионалов. В честь 15-летия Уральского филиала "МегаФона" мы вспоминаем самые серьезные задачи, с которыми столкнулась инфраструктура мобильного оператора. В 2016 году это было испытание большой водой.

Напомним, весенний паводок в Ишимском районе начался 10 апреля 2016 года. Крупнейшее за последние 40 лет наводнение было вызвано беспрецедентным подъемом рек Карасуль и Мергень. Уровень воды на улицах города в пиковые часы составлял 666 см, из зоны подтопления эвакуировали около тысячи человек, были затоплены 700 домов. В Ишиме и прилегающих районах был объявлен режим ЧС. На помощь поднялись все регионы Урала.

В первые же часы с начала наводнения стало ясно: паводок не рядовой – вода прибывала по 10 см в час, Ишим на глазах превращался в Венецию. Под угрозой затопления оказался важный узел связи – контроллер, управляющий работой 90 базовых станций "МегаФона". Если бы вода затопила оборудование, вне зоны доступа оказались бы более 100 000 абонентов и участок федеральной трассы Тюмень-Омск протяженностью 250 км.

Оценив уровень риска, старший менеджер по эксплуатации сети в Ишиме Андрей Жарков решил переводить нагрузку с затапливаемого узла связи на контроллер в Екатеринбург. Но чтобы переключить 90 базовых станций, нужно было выиграть у подступающей воды еще 10-12 часов.

Андрей Жарков и его коллеги Вячеслав Пешев, Михаил Козлов почти сутки работали в воде. Они отключали и переносили оборудование, которое уходило под воду, и оберегали те узлы, которые отвечали за связь тысяч абонентов. В это же время в офисе "МегаФона" в Тюмени Евгений Горбачев и Андрей Дробахин на программном уровне переключали нагрузку с ишимского контроллера на Екатеринбург. За несколько часов операция была завершена. Для абонентов связь не была потеряна ни на минуту.

"Когда начался паводок, мы, ишимцы, не ожидали, что он окажется настолько серьезным. За пару суток жизнь изменилась: привычные дела оказались забыты, мысли и действия были направлены на то, чтобы уберечь близких, спасти имущество, помочь тем, кто пострадал сильнее. Первым делом я позвонил маме, сообщить, что с нами все в порядке. Когда сюжет о наводнении прошел по центральному телевидению, начали писать друзья из других городов. Я рад, что все эти дни был на связи. Ваши ребята – настоящие герои", – поделился воспоминаниями о наводнении житель Ишима, абонент "МегаФона" Дмитрий Орлецкий.

Наводнение и борьба с его последствиями продолжались несколько недель. Чтобы обеспечить работу базовых станций в моменты перебоев с электричеством, связисты подвозили в районы подтопления дизельные генераторы. Лодка стала типичным средством передвижения, а высокие рыбацкие сапоги в часть униформы. Напряженная социальная ситуация в городе, транспортный и коммунальный коллапс не мешали специалистам стоять на страже сети, поддерживать стопроцентную доступность и качество связи.

"Связь как хлеб – как бы не складывалась ситуация в природе, в погоде и в социуме, она должна быть всегда. Порой жизнь подкидывает сложные задачи со многими неизвестными, и решать их нужно в короткие сроки, как это было во время наводнения в 2016 году. Но теперь мы как никто другой готовы к сюрпризам, которые преподносит сибирская природа", – убежден старший менеджер по эксплуатации сети "МегаФона" в Ишиме Андрей Жарков.

Про человека опытного, бывалого и стойкого говорят "прошел огонь, воду и медные трубы". Испытание водой связисты "МегаФона" прошли успешно. Сегодня, когда в любой точке Урала один из 6 миллионов абонентов оператора совершает звонок или выходит в интернет со смартфона, он может быть уверен – за этим стоят профессиональные связисты, обычные парни, у которых чуть больше, чем у других отваги, трудолюбия и любви к своему делу.