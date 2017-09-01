В Ялуторовске готовят еще один выпуск историко-краеведческого альманаха

15:00 01 сентября 2017
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yalutmuzey.ru
| Фото: yalutmuzey.ru

Ялуторовский музейный комплекс отметит 90 лет со дня образования в ноябре этого года. Все это время музей является ревностным хранителем наследия Ялуторовской земли. В фондах собрано более 35 тысяч экспонатов, раскрывающих страницы прошлого, всегда вызывающих живой интерес у гостей.

Начался первый этап подготовки к праздничным мероприятиям, не стало исключением традиционное печатное издание — историко-краеведческий альманах "Явлутур-городок". Двенадцатый выпуск выйдет также небольшим тиражом в 350 экземпляров и будет адресован широкой читательской аудитории.

Издание музея — альманах "Явлутур-городок" — неоднократный участник и дипломант различных конкурсов. В 2009 году он стал лауреатом фестиваля "Тюменская пресса", в 2012-м —  регионального конкурса "Книга года" в номинации "Лучшая краеведческая книга".  Главными темами выпуска станут: 100-летие Февральской и Октябрьской революций, Год экологии в России, 90-летие Ялуторовского музейного комплекса, 110-летие газеты "Ялуторовская жизнь". Среди авторов — ученые, краеведы, потомки декабристов, поэты.

Альманах планируется выпустить в декабре в рамках XXIX Областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера" и презентовать в рамках программных юбилейных мероприятий, сообщили в пресс-службе учреждения.

Теги: музей , культура , Ялуторовск , издание
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