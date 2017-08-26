В музее управления Сибирью обсудили развитие отечественного кино

В тобольском Дворце Наместника состоялся круглый стол, посвященный развитию отечественного кинематографа и проведению Дня российского кино в Тюменской области, сообщили в пресс-службе Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Участниками встречи стали представители органов власти, региональных и городских СМИ, режиссеры и продюсеры проектов. Модератором встречи выступил советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин.

В рамках акции "Ночь кино" в 2016 году в регионе было задействовано более пятидесяти площадок, которые посетили более десяти тысяч человек, в этом году их будет еще больше.

Исполнительный директор Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", член общественной палаты Тюменской области Ирина Егорова рассказала о фестивале детского кино который состоится в четвертый раз в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме.

Также на круглом столе свои фильмы представили генеральный директор и продюсер кинокомпании "Студия Прессинг" Константин Одегов, продюсер кинокомпаний "КПС", "Легион Пикчерз", "Первая Тюменская киностудия" Юрий Кузнецов, генеральный директор "Первой Тюменской киностудии" Андрей Басов, ГТРК "Регион-Тюмень", холдинг "Сибинформбюро" и студия "Мамонтов Production".

Самым масштабным из представленных проектов стал исторический фильм "Тобол", рассказывающий о событиях времен Петра I (продюсер Олег Урушев, режиссер Игорь Зайцев).

На территории Тобольска съемки киноленты начались в марте этого года. Вместе с известными актерами – Дмитрием Назаровым (Семен Ремезов), Дмитрием Дюжевым (Петр I), Евгением Дятловым (Князь Гагарин), Андреем Бурковским, Агатой Муцениенце, Ильей Маланиным, Сергеем Степанченко, Павлом Табаковым, Кириллом Запорожским участниками массовых сцен стали тоболяки и жители региона.

Перед началом съемочного процесса создатели фильма неоднократно консультировались со специалистами Тобольского музея-заповедника и осматривали сохранившиеся постройки времен Семена Ремезова.

Одной из площадок для съемок стал музейный комплекс "Рентерея". События, описываемые в фильме, являются "ровесниками" здания, построенного по проекту сибирского зодчего. Рентерея также связана и с именем первого губернатора Сибири, князя Матвея Петровича Гагарина и имеет еще одно название – "Шведская палата". К ее строительству губернатор привлек пленных солдат и офицеров шведской армии, участников Северной войны 1700-1721 гг., находившихся на территории Тобольска в ссылке.

В Тобольске съемки полностью завершатся 5 сентября. Официальный трейлер фильма будет представлен этой осенью на кинорынке в Торонто, полнометражный фильм выйдет в прокат в следующем году и по прогнозам должен собрать не меньше 10 млн зрителей. На 2019 год запланирован выход на экраны восьмисерийного сериала "Тобол".