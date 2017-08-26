Более 3 тысяч тюменских учителей стали участниками педагогического форума

Августовский педагогический форум Тюменской области в этом году стал самым масштабным за всю историю. Участие в нем приняли более 3 тысяч учителей, сообщили в пресс-службе губернатора.

На площадках форума одновременно работали выставки и круглые столы, проходили тренинги и мастер-классы. Педагоги учились развивать таланты своих учеников, говорили о цифровой революции и инклюзивном образовании, современных тенденциях в обучении.

На площадке образовательной платформы UCHI.ru всех желающих знакомили с интерактивными тренажерами и новыми курсами для малышей. С этой осени тюменские младшеклассники смогут решать задачи в виде мультфильмов не только по русскому языку и математике, но и по окружающему миру, английскому языку.

В Job-кафе гости могли воочию увидеть программирование промышленного робота, поработать с 3D ручкой, сделать внутримышечную инъекцию специальному манекену, сварить трубу ПВХ, пообщаться с роботом Севой.

Тюменские педагоги, как показал "педсовет", вполне готовы сделать новый учебный год настоящим открытием для всех школьников региона.