В этом году в Тюменской области первоклассников больше на полторы тысячи

Готовность школ к новому учебному году обсудили накануне на заседании президиума регионального правительства. Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер сообщил, что все образовательные организации готовы принять учащихся.

В этом году впервые сядут за парты 23 552 ребенка, это на полторы тысячи больше, чем в 2016 году (22 014 человек). Всего же в новом учебном году получать знания будут 186 тысяч школьников.

Райдер отметил, что в 2017 году велось строительство 5 школ и одного детского сада. В 34 школах области и 16 детских садах проведен капитальный ремонт и оснащение. Еще в 192 школах и 103 детских садах выполнен текущий ремонт.

В День знаний впервые примут учеников в регионе две новые школы — в Тюмени в микрорайоне Восточный-2 и в Вагайском районе в селе Тукуз. Кроме того, после масштабной реконструкции откроет свои двери школа №5 в Ишиме. Здесь будут учиться 950 школьников, что на 150 человек больше, чем до проведения ремонта. В комплексе с детским садом школа будет реализовывать программы дошкольного и общего образования, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Также 1 сентября встретит ребят и обновленная школа №2 в Ишиме, которая в 2016 году существенно пострадала от паводка. Она примет более 400 учеников.