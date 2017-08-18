В Тобольском музее открылась выставка "Ссыльный соловей"

Выставка "Ссыльный соловей", посвященная уроженцу Тобольска, родоначальнику русского романса Александру Алябьеву, представлена в зале "Дворцовая гостиная" Дворца Наместника и будет действовать до 2 октября.

Александр Александрович Алябьев – исключительно своеобразная фигура в истории музыкальной культуры России. Среди видных русских композиторов первой половины XIX в. он – единственный участник Отечественной войны. Он же – единственный среди русских композиторов прошлого, кто испытал тягость царской ссылки. Длительное пребывание в Сибири (детские годы и ссылка), на Кавказе, в Оренбургском крае, оставило значительный след в сознании и творчестве талантливого музыканта.

Сейчас уже никто не помнит об отце композитора – губернаторе Александре Васильевиче Алябьеве, но о его сыне знают далеко за пределами России. Отец композитора Александр Васильевич прибыл в Тобольск 25 марта 1787 года, назначенный на должность правителя Тобольского наместничества (губернатора). Благодаря его стараниям в 1789 году в Тобольске было открыто Главное народное училище, 7 "малых народных училищ" в наместничестве и так называемое "азиатское" училище в Омске. Культурная деятельность губернатора распространялась и на театр. Алябьева считают инициатором создания первого профессионального театра в Сибири.

Деятельный администратор-просветитель, А.В. Алябьев способствовал организации в Сибири местной прессы, в 1789 году была открыта первая "вольная" типография, стали выходить периодические органы печати, активно развивались промышленность и судоходство. Ему удалось без последствий собрать до миллиона рублей недоимок, улучшить средства приказа общественного призрения, усилить благотворительную деятельность последнего и построить для него некоторые каменные здания. За эти дела он удостоился чина действительного статского советника и ордена Св. Владимира 2-й степени. Все это характеризует Александра Васильевича Алябьева как деятеля и человека и одновременно рисует обстановку, в которой протекали ранние годы его сына Александра.

Судьба творчества Александра Александровича Алябьева также своеобразна. Композитор оперной, балетной, симфонической, духовной, хоровой, камерно-инструментальной, песенно-романсовой, фортепьянной музыки, он остался в памяти последующих поколений почти исключительно как автор романсов. Несмотря на то, что он является автором 6 опер, 20 музыкальных комедий, множества других музыкальных произведений, всемирная слава "Соловья" заслонила все остальное его камерное, вокальное творчество, хотя среди его романсов и песен в свое время было немало популярных.

Значимость Александра Александровича Алябьева и его отца – Александра Васильевича Алябьева для истории Тобольска, Сибири и всей России – бесценны. Именно поэтому накануне дня рождения композитора, в год его 230-летия, в музее истории Сибири - Дворце Наместника открыт выставочный проект, сообщили в пресс-службе Тобольского музея-заповедника.