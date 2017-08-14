В Тюмени будут митинговать против "Матильды"

17 августа в Тюмени группа местных жителей организует митинг против показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Высказать свое решительное нет ленте, которая выйдет в прокат в октябре, они намерены на площади Единства и Согласия.

17 августа (4 августа по старому стилю) 1917 года Царская семья по дороге в Тобольск пересаживалась с поезда на пароход на тюменской пристани. Очень печально, что в столетнюю годовщину этих драматических и скорбных событий находятся деятели культуры, которые используют это как повод еще раз поглумиться над российской историей. Используя деньги государственного бюджета (общие затраты на "Матильду" составили не менее 25 млн USD), режиссер Алексей Учитель снял провокационный фильм, в котором молодой Николай Романов, будучи наследником престола, показан любовником балерины Мариинского театра Матильды Ксешинской, что не соответствует исторической действительности. На роль молодого цесаревича приглашен немецкий актер Ларс Айдингер, до этого снимавшийся в порнографических ролях. Святая царица Александра изображена истеричкой и колдуньей", — отмечают в Тюменском родкоме.

Активисты указывают на заключение психолого-культуролого-юридико-лингвистического исследования, выполненного по обращению депутата Госдумы Натальи Поклонской, где значится, что "публичная демонстрация фильма "Матильда", учитывая намеренное применение его создателями приемов, посредством которых осуществляется грубейшее унижение человеческого достоинства верующих РПЦ и крайне болезненное оскорбление их религиозных чувств, совершенно недопустима".

Митинг пройдет на площади у фонтана с 17 до 19 часов.