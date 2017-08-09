Почта России начала принимать электронные обращения от граждан

Подать заявление на розыск почтового отправления, запросить любую справочную информацию, оставить отзыв о работе отделения почтовой связи или конкретного почтальона, а также задать другие вопросы клиенты Почты России теперь могут на официальном сайте компании.

Однако услуга доступна не всем. как поясняет пресс-служба Почты России, в соответствии с Федеральным законом РФ "О почтовой связи" претензии на розыск почтовых отправлений принимаются на сайте при условии подтверждения личности клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Если у клиента нет такой регистрации, он может распечатать бланк претензии и подать его в ближайшем отделении почтовой связи.

Электронное обращение в автоматическом режиме регистрируется в Информационной системе "Работа с обращениями" Почты России. Клиенту на указанный электронный адрес поступает уведомление о регистрации обращения с указанием присвоенного номера. Ответ также направляется на электронный адрес, либо на почтовый, если клиент в обращении выразил желание получить оригинал ответа.

Оперативно получить справочную информацию по вопросам работы почтовой службы пользователи могут по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-2005-888, через мобильное приложение Почты России, онлайн-консультант, социальные сети, а также по e-mail и в мессенджере Telegram.