Тюменцы ставят в пример организацию АрМИ-2017

Прошедшие Международные армейские игры - 2017 можно ставить в пример организаторам массовых мероприятий. К такому выводу пришли тюменцы и гости города, побывавшие на играх. Об этом многие написали в комментариях к новостям о событии и в социальных сетях.

Финалы масштабных армейских соревнований АрМИ-2017 в дисциплинах "Инженерное дело" и "Безопасный маршрут" состоялись 4 и 6 августа на полигоне ТВВИКУ. В состязаниях принимали участие представители Армении, России, Белоруссии и Узбекистана. Первое место завоевала команда России. "Серебро" досталось команде из Белоруссии, третье место заняли представители Узбекистана.

Помимо непосредственно конкурсной программы зрители могли увидеть лучшие современные образцы военной техники, сфотографироваться с ними и узнать об их технических характеристиках. Здесь же продавались сувениры, кофе, сдоба. Не оставила равнодушным зрителей и культурная составляющая соревнований.

Церемонию открыла современная патриотическая песня "Военные инженеры, вперёд" в исполнении Мансура Кабирова, курсантов ТВВИКУ и воспитанников центра "Аванпост", исполнивших флаговое дефиле.

Продолжили концертную программу номера, уже полюбившиеся тюменскому зрителю: "Быть человеком" в исполнении вокального ансамбля "Фокус", поп-хора "Соломинка" и ансамбля народного танца "Юность Сибири"; зажигательная композиция "Радость жизни", подаренная вокальными ансамблями "Визави", "Парафраз" и Государственным ансамблем танца "Зори Тюмени".

Достойным завершением церемонии стало совместное исполнение Анатолием Синявским, православным хором инженерных войск Российской Федерации "За Веру и Отечество" и военным оркестром ТВВИКУ песни "Мы – защитники Родины".

Мероприятие 4 августа посетили порядка 3 тысяч человек, "Безопасный маршрут" - более 7 тысяч. Желающих побывать на АрМИ-2017 оказалось так много, что на подъезде к полигону образовались пробки.

Столь громкое во всех смыслах событие нашло отражение в социальных сетях. Тюменцы спешили поделиться своими эмоциями, среди которых преобладали позитивные. Особенно отметили пользователи отличную организацию мероприятия. И, конечно, порадовала тюменцев возможность буквально прикоснуться к миру военных.

"Организация проведения мероприятия была на высоте, чего нельзя сказать об организации проведения дня города. Военные, все же, молодцы. Самая лучшая система управления - армейская". "Приехал ровно в 11.00. были места и на парковке и для просмотра. Всё было очень зрелищно. Наши парни молодцы. Класс!!!". "Организаторы молодцы, все достойно". "Знакомый сказал — приезжайте, будет интересно! Посмотрите, детям покажите. Сын у меня любит как раз пострелять и танки. Это же другой мир совершенно! Для нас это другой мир. Совершенно новое что-то. Я запомню это на всю жизнь" "Были сегодня очень понравилось, соревнования зрелищные трибуны уже были забиты все, была выставка техники от Т-72 и БТР до понтонов инженерных.... везде можно полазить-потрогать дети в восторге, оружие тоже все можно подержать, калаш разобрать на скорость и т.п., организаторы молодцы".

Высокую оценку организации АрМИ-2017 в Тюмени дали и сами военные. Так начальник Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий (кстати, выпускник ТВИККУ), отметил достойную материальную базу принимающего соревнования полигона, сообщает портал "Красный Север". Генерал-лейтенант подчеркнул, что в будущем соревнованию по силам принять еще большее количество участников.

"Душа радуется, когда гляжу на родной полигон. Сегодня он работает с новой силой. Помогать развитию училища – моя обязанность. Качественно готовить курсантов можно только на современной учебно-материальной базе", – отметил Юрий Михайлович.

АрМИ-2017 проводились с целью повысить престиж военной службы и поднять профессиональный уровень их участников. Организаторами выступили Министерство обороны Российской Федерации, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, которое в 2017 году отметило свое 60-летие.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И.Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.